Quando il design diventa ospitalità

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un luogo unico, dove ilcontemporaneo si unisce al fascino del Lago di Como, quello raccontato da Alessandro Manzoni nei suoi Promessi Sposi. Il Sereno Lago di Como si estende per circa 450 metri lungo la riva orientale del lago, a Torno. Parte del Gruppo Sereno Hotel, di proprietà di Luis Contreras, la pluripremiata struttura è stata progettata dall’architetto Patricia Urquiola e si compone per la maggior parte di materiali naturali come il legno, la pietra, la lana e altri tessuti. L’hotel 5 stelle si ispira, come spiegato dallaer spagnola «al al razionalismo della Casa del Fascio di Giuseppe Terragni, ma in chiave più contemporanea». Il Sereno Lago di Como è, insomma, un vero e proprio gioiello. Una delle più pionieristiche aperture alberghiere del XXI sul lago. Per la stagione estiva 2023, all’hotel si aggiungono due nuove ...