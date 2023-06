Pugno duro di Azione sui social per i minori | “Una luna park in cui propagandano anoressia | bullismo e istigazione al suicidio Va chiuso per i più piccoli”

Oggi persino Zelensky tiene ingli americani. Noi stiamo rinnegando le nostre radici, in gran ... Del resto questi uomini venivano dall'Appennino, un mondoSismico. Abituato a risorgere dopo ...Nei confronti dei propri cittadini, in genere persino i governi dalmantengono qualche scrupolo, soprattutto quando hanno poco da offrire. Non meraviglia che qualche commentatore abbia già ...del giudice sportivo con il Brescia dopo i fatti del playout contro il Cosenza: 3 - 0 a tavolino e campo chiuso per due turni Il giudice sportivo ha deciso di applicare ilnei ...

Telefonate, pugno duro Italia Oggi

Clamoroso quanto sia successo in un un torneo Under19 dove è arrivata una punizione durissima per un giovane calciatore ...Pugno duro contro gli autori di violenza domestica e sulle donne: braccialetto elettronico (anche d'urgenza) per tenere lontani gli aggressori (almeno 500 metri); flagranza differita fino a 48 ore (pe ...