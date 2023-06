(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Psg è piombato su Julian Nagelsmann per ladopo il no di Zinedine. Lo ha svelato Le Parisien: l'ex tecnico del...

... a parametro zero dal. 11 gol e 6 assist in 48 partite e prestazioni di alto livello. Il ... Invece, unconcreto la 'Vecchia Signora' lo sta facendo. Juventus, Allegri non vuole perdere ...... il club bianconero sta facendo unper convincere il nazionale francese a restare almeno ... Primo sponsor dell'exè Massimiliano Allegri, con Rabiot che ha compiuto il definitivo salto di ...... la Roma potrebbe poi fare un nuovoper riportarlo in Serie A. Molto probabilmente non ... colpi preziosi a parametro zero A fine stagione Messi lascerà ila parametro zero, entrando per ...

Psg, tentativo per Zidane: la strategia dei parigini per la panchina Calciomercato.com

Un tentativo last minute, anche perché Nagelsmann nelle prossime 24 ore è atteso a Parigi per firmare col Psg con o senza Henry al suo fianco. Vedi anche napoli Sorpresa Napoli, contatto AdL-Mancini.Juventus, ultimo tentativo per convincere Rabiot: sul piatto un altro anno di contratto Offerta di rinnovo della Juventus per Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club bianconero fa ...