Psg | l’Equipe | Henry non sarà il vice di Nagelsmann

(Di giovedì 8 giugno 2023) Se Juliandiventerà l’allenatore del Psg, non avrà Thierrycome. La trattativa per portare il tecnico ex Bayern sulla panchina dei parigini prosegue, ma nelle discussioni è già caduta la possibilità della collaborazione con Titì: il Psg secondoavrebbe parecchi dubbi sulla compatibilità tra i due. Nessun dubbio invece su. Luis Campos, uomo mercato del club, avrebbe già incontrato l’agente dell’allenatore, Volker Struth, in un albergo vicino Place de la Concorde. SportFace.

