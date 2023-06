Psg | Le Parisien | Zidane rifiuta nuovamente la panchina del club transalpino

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Paris Saint-Germain continua al ricerca del nuovo allenatore che possa prendere il posto di Christophe Galtier. Stando a quanto riportato da ‘Le’, ilavrebbe fatto una nuova proposta a Zinedine, il quale avrebbeto esattamente come accadde l’estate scorsa e nell’ottobre del 2021. L’ex allenatore del Real Madrid è fermo da ormai due anni, ma non ha alcun interesse nell’accettare ladel Psg. Il sogno diresterebbe quello di guidare la Nazionale francese o la Juventus, due piste che al momento risultato impercorribili, viste le rispettive presenze di Didier Deschamps e Massimiliano Allegri. SportFace.

