Provare per credere

(Di giovedì 8 giugno 2023) foto: getty Zona del corpo misteriosa, trascurata e spesso considerata tabù. Ecco a voi il pavimento pelvico, ovvero una parte minuscola del nostro corpo che, quando in forma, è fonte di puro benessere. Viceversa, va da sé. Stiamo parlando di quell’organo fatto di muscoli, tendini e vasi che sta tra l’ano e la zona genito-urinaria e che, quando inizia a indebolirsi, è considerato il principale responsabile delle lievi ma imbarazzanti incontinenze. Ma non solo. Come anche di certe fitte improvvise al basso ventre o più giù che spengono l’incanto nei momenti d’intimità. Non è un fattore di età, visto che capita spesso alle ragazze più prestanti e “giovani”. Dopo uno starnuto o una schiacciata di beach volley, o di accusare a fine giornata dei fastidiosi mal di pancia. Un inconveniente che, spesso, non si sa neanche di avere. O non si sa bene da chi farsi curare. Parte da qui la lunga ...