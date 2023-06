(Di giovedì 8 giugno 2023) Al momento "non emerge alcun" nell'attentato dicommesso da un siriano contro diverse persone fra cui dei bambini: lo ha detto in una conferenza stampa in riva al lago di ...

... lo ha detto in una conferenza stampa in riva al lago di Annecy, trasmessa in diretta tv, laLine Bonet - Mathis. Parlando al fianco della premier Elisabeth Borne, la Bonet - Mathis ha ...Leggi Anche Francia, poliziotta accoltellata a Nantes: morto l'aggressore: 'movente terroristico' Al momento 'non emerge alcun movente terroristico' nell'attentato. Lo ha detto in ...'Segnalo quanto detto dallaeuropea Laura Codrua Kövesi, facendo il bilancio di ...Paese Ue ha questi numeri. Non sono dicerie. E il governo cosa fa Esalta l'evasione ...

Procuratrice, 'nessun movente terroristico' ad Annecy La Prealpina

16:03 - Esercitazione interforze a Porto Empedocle: le immagini +++15:49 - Pescherecci in collisione dopo battuta di pesca, uno affonda: al via l’esercitazione “Seasubsarex 2023” +++15:25 - Procurator ...La Cassazione, rigettando i ricorsi della Procura Generale di Palermo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato la riparazione per ingiusta detenzione nei confronti del dott. Bruno ...