Probabili formazioni Spezia-Verona | spareggio salvezza Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ledidella. Storica partita quella che si giocheranno i liguri e gli scaligeri in campo neutro, quella per mantenere la categoria ed evitare la retrocessione. 32 punti a testa per i ragazzi di Semplici e per la squadra di Zaffaroni, e così si dovranno riaffrontare in questi clamorosi 90? (più eventuali rigori, niente supplementari invece), con in palio tutto e niente. Con il precedente regolamento, si sarebbero salvati i bianconeri e non i gialloblu. Chi riuscirà a vincere? QUI– Semplici se la gioca con Shomurodov e Nzola lì davanti, chiede spazio Agudelo dal 1?. Squalificati Ampadu e Gyasi. QUI– Zaffaroni se la ...