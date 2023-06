Premio Cimitile 2023 | dal 10 giugno eventi | arte e cultura

Il centrocampista diesce zoppicando. 2023 - 06 - 04 20:12:49 Dentro anche Demme Entra in ... Migliornon potevano averlo: da domani e fino ad almeno il 10 luglio saranno in vacanza 2023 ...Il romanzo di Mariupol' di Andrea Nicastro apriranno la XXVIII edizione del, che si terrà dal 10 al 17 giugno prossimi. Il programma, presentato dalla Fondazione assieme ai soci ...Un omaggio al Maestro che la Fondazionepresenta in occasione della XXVIII edizione delletterario. Era il 1937 quando dal cielo, aerei tedeschi e italiani distrussero in ...

Sabato 10 Giugno alle ore 18,30 con l’inaugurazione della mostra d’arte “Guernica emblema di guerra e di Pace a cinquant’anni dalla morte di #PabloPicasso” a cura di Giuseppe Bacci e l’esibizione dell ...Le porte delle basiliche paleocristiane si aprono alla XXVIII edizione del Premio Cimitile che con Guida Editore scopre nuovi scrittori e propone inediti all’attenzione del grande pubblico ...