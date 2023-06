Preghiera del mattino del 8 Giugno 2023 | “Aiutami nelle difficoltà”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... se si pensa che già a 21 anni gli venne asportato in Argentina il lobo superiorepolmone ...presidenza nazionale dell'Azione Cattolica Italiana che si stringe "ancora una volta con lae l'...... si apre con questo invito la liturgia di questa domenica, dedicata alla SolennitàSantissimo Corpo e Sangue di Cristo. L'Eucaristia è 'il Memoriale della morte e Resurrezione' di Gesù (...Questa è l'erapopolo, e noi siamo il popolo della Chiesa" . Nella loro concezione, i sacerdoti ... Quindi: la mattina Santa Messa, Comunione e qualche, e poi la sera si poteva andare in ...

Nuovo ricovero oggi per il Papa al Policlinico Gemelli, per essere sottoposto nel primo pomeriggio ad un intervento in anestesia generale di laparotomia e plastica della parete addominale ...“Domani, alle ore 13, l’Azione Cattolica Internazionale suggerisce ai credenti delle varie confessioni e religioni di raccogliersi in preghiera, dedicando ...