(Di giovedì 8 giugno 2023) Due nuovi richiami per rischio fisico sono stati pubblicati dal ministero della Salute: riguardanoda bancone venduti neie ritirati per possibile presenza di corpi estranei di origineca. Tofu ritirato dai: i lottiIl primo richiamo pubblicato dal ministero della Salute, lunedì 5 giugno 2023, riguarda un prodotto da bancone venduto neicome “Tufo spinacia” del marchio Taifun. Nello specifico, le confezioni segnalate presentano le seguenti caratteristiche: Denominazione di vendita “Tofu spinacia 200 gr” Nome-ragione sociale dell’OSA “Biosapori srl” Lotto di produzione 267 Produttore Taifun-Tofu GMBH, sede stabilimento 79108 Freiburg – Bebelstr 8 Data di scadenza 15-06-2023 Peso 200 gr. Il ...

... alla tabella B ed al numero 55 enuncia industria del ferro, ghisa, prodotti di fusione dei. Le soluzioni sonooltre la delocalizzazione che è stata annunciata ma poi smentita a più ...... Ederson sa governare il reparto e diventa il più basso dai playmaker, grazie a due piedi ... Centrocampo Qui ha la residenza il vero giacimento dipreziosi. Partiamo dal meno nobile ma ...... parte dagli elementi primi a disposizione di ogni civiltà (il legno, il fuoco, i vari, "l'elemento acqueo", la pietra, ecc.), per vedere come essi entrino in relazioni, e poi ...

Possibili metalli nel cibo: i prodotti segnalati ai supermercati QuiFinanza

Due prodotti venduti nei supermercati, ritirati per possibile presenza di corpi di origine metallica: nuovi richiami pubblicati dal ministero della Salute.Ritirata dal mercato la "Cheesecake bianco e crumble cacao 140 grammi - Oh my Yomo!", prodotta da Granarolo. L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero… Leggi ...