Portiera della macchina si apre in autostrada | 23enne scaraventata sull’asfalto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Era inin compagnia di sua madre lungo l’A14, seduta sul sedile posteriore, quando improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, lasi è aperta scaraventandola. È successo mercoledì 7 giugno ad una ragazza di 23 anni, mentre l’auto stava viaggiando sulla corsia centralecarreggiata, in direzione Bologna, tra i caselli di Loreto e Ancona Sud. Dopo l’incidente, i mezzi che seguivano l’automobile sono riusciti a fermarsi, azionando le quattro frecce e creando una sorta di barriera di protezione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La giovane è rimasta ferita, ma non in modo grave: durante l’interventopolizia stradale e dei sanitari del 118 è rimasta cosciente, ed è stata poi trasferita con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad ...