Porsche - Mission X | l' erede elettrica della 918 Spyder

(Di giovedì 8 giugno 2023) 75 anni di, 100 anni di Le Mans: questi due anniversari carismatici trovano un punto di incontro nellaX, la concept svelata in occasione dell'inaugurazione, al Museo di Stoccarda,mostra dedicata all'anniversarionascita del marchio. Le celebrazioni sono iniziate a gennaio con la presentazioneVision 357, ispirata nella forme alla 356 e spinta dal boxerGT4 RS alimentato con eFuel, mentre oggi è la volta di uno sguardo verso il futuro elettrico, nello stesso giorno in cui, nel 1948, la prima356 Roadster ottenne l'autorizzazione per essere guidata su strada. Una hypercarcome futuro possibile. LaX è una hypercarche ...

Porsche hasn't promised it'll reach production, but if it does, expect it to set a new Nurburgring benchmark for road cars.Rapporto peso-potenza di 1 kg/CV e più downforce di una 911 GT3 RS. L'obiettivo Diventare l'auto di serie più veloce di sempre al Nürburgring ...