Ponza La Banca Popolare del Cassinate inaugura la prima banca sull’isola pontina

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 8 giugno 2023)– Dopo aver subito nel corso del tempo il ridimensionamento delle filiali di importi gruppi creditizi,“accoglie” per lavolta unadel territorio. E’ quelladelche giovedì pomeriggio, alle 18.30, sbarca aperre una nuova ed accogliente nei pressi del porto borbonico, in via Molo Musco L'articolo Temporeale Quotidiano.