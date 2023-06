Ponte sullo Stretto | l' Anticorruzione boccia Salvini | ' La maggior parte dei rischi finisce sul pubblico'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il progetto del, tanto voluto da Matteoe dal governo Meloni, non incontra il favore dell'Anac, l'autorità. "Purtroppo, sempre più spesso, in questa ...

Ma c'è soprattutto una sonora bocciatura delStretto.IlStretto: "Troppi rischi per la parte pubblica" Fra le note critiche più marcate, una riguarda la maxi opera su cui il governo, trainato dalla Lega del vicepremier Matteo Salvini, sta ...... The Twist: è insieme una galleria, une una scultura, che per le sue particolari ... La bellezza delle fotografie esposte fa a gara con l'altrettanta bellezza della vistasplendido paesaggio ...

I dubbi dell'Anac sul Ponte sullo Stretto di Messina: Rapporto squilibrato tra pubblico e privato Fanpage.it

Duro colpo per il progetto del ministro Matteo Salvini di far costruire il Ponte sullo Stretto. ''Rileviamo uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata, a danno del pubbl ...Una seconda metà di giugno all'insegna dei disagi per chi deve utilizzare la Paullese. Le operazioni di varo del Ponte Muzza tra Paullo e Settala comporteranno una modifica della viabilità tra il 14 ...