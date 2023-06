Ponte sullo Stretto | la bocciatura dell’Anac | «Troppi rischi per la parte pubblica»

... esce a giugno per l'editore Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Olivierodi Pino con ...stesso palco, nella Giornata Europea della Musica (il 21) il Suq ricorda Ezio Bosso , ...Ciucci ad e Recchi presidente Duro colpo per il progetto del ministro Matteo Salvini di far costruire ilStretto. ''Rileviamo uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la ...Ma c'è soprattutto una sonora bocciatura delStretto.

I dubbi dell'Anac sul Ponte sullo Stretto di Messina: Rapporto squilibrato tra pubblico e privato Fanpage.it

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 “Oggi il Presidente dell’Anac ha detto che il Ponte sullo Stretto così realizzato è un vantaggio per i privati e uno svantaggio per il pubblico. Quello che noi di ...Quattro scuole valdostane hanno ottenuto la certificazione "Green School", progetto nato nel 2009 con l'obiettivo promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli su rifiuti, mobilità, energia e spr ...