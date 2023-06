Poliziotti ubriachi fuori servizio pestano studenti in gita

(Di giovedì 8 giugno 2023) Pestati da una quindicina dimentre erano inscolastica. È successo a Lesse, in Belgio, dove un gruppo ditra i 14 e i 16 anni si è scontrato, per cause ancora da accertare, con alcuni agenti. Sia i, sia gli alunni provengono da...

In quel giorno, come riportato dal Corriere di Verona , gli agenti sono intervenuti per una lite tra stranieri probabilmente. Durante quell'intervento, i dueaccusati si sarebbero ..."Noi picchiati da quattro". La denuncia di un gruppo di ragazzi di Andrea Ossino 11 Giugno 2022...sta andando in scena un copione noto con un processo mediatico che ha già condannato i... Di queste il 37% sono causate da stranieri, il 29,1% dae il 16% degli attacchi agli agenti ...

Lesioni e tortura, accusati altri due poliziotti di Verona in una seconda inchiesta VeronaSera

Pestati da una quindicina di poliziotti ubriachi mentre erano in gita scolastica. È successo a Lesse, in Belgio, dove un gruppo di studenti tra i 14 e i 16 anni si è scontrato, per cause ancora da ...L'indagine parallela contesta fatti avvenuti nel febbraio 2022, quindi prima rispetto a quelli finiti nell'inchiesta che coinvolge 17 agenti e che ha portato a 5 arresti ...