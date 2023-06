(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Il Governo continuerà a lavorare, d'intesa con la Commissione europea, non solo per conseguire i prossimisemestrali ma per dare pienaa tutto il, che è e continuerà ad essere uno strumento cruciale per la crescita, l'innovazione e lo sviluppo dell'". Così la premier Giorgia Meloni nella prefazione alla terza relazione sullo stato didelnazionale di ripresa e resilienza depositata dal governo in Parlamento. Nella relazione si legge che la valutazione della Commissione europea finalizzata al pagamento della terza tranche del"è in via di completamento". "Il processo di assessment, sin dall'invio della domanda di pagamento, ha richiesto tempi più lunghi, d'intesa con i servizi della ...

Inusare la tecnologia e sfruttare le possibilità che offre è un problema ancora per moltissime ...di questo risultato sarà possibile ' grazie alle risorse messe a disposizione dal, che per ......anche dal governo come decisive per il miglioramento di una Pa che deve sostenere le sfide del... Un messaggio che svaluta e scoraggia le tante esperienze positive che esistono in tuttae da ......- - > Supporto digitale ai cittadini Il progetto è parte della Missione 1 Investimento 1.7 del... Insolo il 46% della popolazione possiede competenze digitali di base contro il 54% della ...

Pnrr Italia, attuazione Piano e obiettivi centrati: a che punto siamo Adnkronos

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Il Governo continuerà a lavorare, d’intesa con la Commissione europea, non solo per conseguire i prossimi obiettivi semestrali ma per dare piena attuazione a tutto il Piano ...Presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma si è tenuta l’assemblea annuale Federmanager Roma, l’organizzazione che rappresenta circa 20.000 ...