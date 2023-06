PNRR | Governo-Corte dei Conti | chi ha ragione?

(Di giovedì 8 giugno 2023) Marcello Clarich, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, sostiene che «più che la reazione stizzita delad uno sgambetto delladeisarebbe necessario un ripensamento complessivo del sistema». Da alcuni mesi ladeiha messo nel mirino ilsurriscaldando le giornate politiche, al punto che la fiducia che ilha posto alla Camera, ha di fatto acceso il dibattito politico-istituzionale, con il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo arrivato a porre la questione di fiducia sul testo del Decreto legge. E a testimonianza dello stato dei rapporti tradei, i magistrati contabili si sono riuniti in assemblea straordinaria per ...

...del nuovo Codice appalti scritto dal Consiglio di Stato ma modificato - in peggio - dal...indispensabile secondo Busia per aggiungere standard europei e spendere bene anche le risorse del. ...Da alcuni mesi la Corte dei Conti ha messo nel mirino ilsurriscaldando le giornate politiche, al punto che la fiducia che ilha posto alla Camera, ha di fatto acceso il dibattito ...Un'altra alcuna lacuna relativa alche denuncia Busia riguarda l'impiego di donne e giovani ... non accolti, tuttavia, dalin sede di conversione del decreto".

Stasera a Manduria l’anteprima dell’evento Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa. Mezzo governo sarà di scena per 4 giorno in Puglia: apre alle 19.00 Giorgia Meloni ...Il colosso finanziario americano punta sul nostro Paese, preferendolo a UK, Germania e Francia. E questo indipendentemente dal Pnrr. Ecco perché ...