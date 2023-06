Playoff Serie C | Pescara-Foggia | sfida tra gli ex Zeman e Rossi | per i bookie gli abruzzesi a un passo dalla finale

... poi eliminato nei). Ma adesso il livello dello scontro si alza, perché il Brescia contesta ... presidente del Lecco inibito fino a metà agosto Il caso Pordenone: lotta per laB ma rischia ...Commenta per primo Il primo atto della finale deidiB tra Cagliari e Bari è alle porte e i bookmaker non hanno molti dubbi sull'esito del confronto. Il fattore casa aiuta i sardi nei primi 90 minuti: una vittoria degli uomini di ...... tra domani e domenica, si scoprirà quale formazione si unirà a Frosinone e Genoa per giocare il prossimo anno nella massima. La finale deitra Cagliari e Bari, andata giovedì 8 alla ...

Dopo trentasette partite, una in più della squadra avversaria, l’Olimpia va in campo per l’atto conclusivo della stagione, la serie che vale lo scudetto e ...Pescara e Foggia si ritrovano, questa volta allo stadio “Adriatico”, a quattro giorni dalla gara di andata della semifinale dei Playoff di Serie C terminata per 2-2. Il passaggio del turno si giocherà ...