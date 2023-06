Playoff Serie C | ecco le due squadre qualificate per la finalissima

(Di giovedì 8 giugno 2023)C:quali sono le dueper l’ultimo atto verso la scalata in seconda. I dettagli Decia quella che sarà la finale deidiC: all’ultimo atto si sfideranno Foggia e L, che hanno rispettivamente superato Pescara e Cesena ai calci di rigore. 2-2 tra i pugliesi e gli abruzzesi (due volte in vantaggio e due volte ripresi questi ultimi), mentre i romagnoli hanno visto andare in fumo il 2-1 dell’andata. Primo atto in casa dei rossoneri il 13 giugno, ritorno il 18.

Gol di Lapadula per i sardi e pareggio di Antenucci in extremis Finisce 1 - 1 l'andata della finalediB tra Cagliari e Bari. Sono i sardi, con Lapadula, a sbloccare il risultato al 9' del primo tempo. Dopo un rigore tirato da Cheddira e parato da Radunovic al 39', al 96' Antenucci, ...PESCARA - Pescara - Foggia, ci siamo. In un Adriatico sold out, va in scena il ritorno della semifinalediC. All'andata, l'incontro è terminato con il risultato di 2 - 2. Stasera quindi si deciderà tutto in novanta minuti. A differenza dei turni precedenti, in caso di parità anche al ...Cagliari - Bari 1 - 1, in gol Lapadula e Antenucci. Domenica il ritorno al San Nicola: ai pugliesi, per tornare inA, basterà il pareggio. Nell'andata della finale play - off diB sono stati concessi due rigori agli ospiti dopo il gol iniziale dei sardi: il primo lo ha sbagliato Cheddira, il secondo lo ha realizzato il centravanti italiano entrato appositamente per ...

Le semifinali playoff di Serie C sono terminate entrambe ai calci di rigore. Ecco i risultati finali di Pescara-Foggia e Cesena-Lecco ...Impresa del Lecco sul campo del Cesena, nella semifinale playoff che per la formazione lombarda vale la finale playoff. La formazione di mister Luciano Foschi diventa la prima finalista degli spareggi ...