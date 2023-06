Playoff Serie B 2022 2023 | Antenucci gela il Cagliari su rigore al 95? | il Bari strappa l’1-1 all’andata

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilviene beffato dalnella finale d’andata deidi. Nonostante il solito bomber Lapadula e soprattutto un Radunovic da Pallone d’Oro, la squadra di Ranieri pareggia per 1-1 all’Unipol Domus contro la squadra di Mignani mai doma, che usufruisce di due rigori, sbaglia il primo con Cheddira, ma non il secondo conche entra appositamente per calciare dagli undici metri al 95?. Al ritorno, ai galletti, basterà non perdere per volare inA, mentre i sardi saranno costretti a vincere al San Nicola per tornare nella massimadopo un anno di purgatorio. E’ già 1-0 dopo nove minuti nel primo tempo con il gol di Lapadula, abile a sfruttare un grande cross di Mancosu per indirizzare ...

Lapadula avvelena anche il Bari ma Antenucci trova l'antidoto. Si può raccontare così la gara d'andata della finalediB. Il Cagliari controlla la gara per oltre 90 minuti dopo il gol di Lapadula dopo soli nove minuti. I pugliesi di Mignani rispondono, vanno in più di un'occasione vicini al gol; ...L'attaccante di Ranieri, 25 gol stagionali, ha mostrato numeri importanti anche neiavendo ... Si tratta del terzo trofeo per il numero 9 rossoblù - dopo essere stato Mvp a marzo e dellaB ...PESCARA - Pescara - Foggia, ci siamo. In un Adriatico sold out, va in scena il ritorno della semifinalediC. All'andata, l'incontro è terminato con il risultato di 2 - 2. Stasera quindi si deciderà tutto in novanta minuti. A differenza dei turni precedenti, in caso di parità anche al ...

CAGLIARI- In palio la Serie A. Alle 20:30 in programma Cagliari-Bari, andata della finale dei playoff di Serie B 2022-2023. Il primo atto della doppia sfida che determinerà la terza promossa nella ...Finisce 1-1 Cagliari-Bari, gara d’andata della finale playoff di Serie B. Lapadula, al 9° del primo tempo, sblocca il risultato con Lapadula. Al 39° Radunovic ha parato un rigore calciato da Cheddira, ...