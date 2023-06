Pirelli dal lavoro 2024 alle mescole per Canada | Austria e Gran Bretagna

ha scelto di non cambiare le mescole a disposizione dei team rispetto al 2022 e il GP del Canada vedrà le specifiche C3, C4 e C5 in azione. Lo stesso avverrà in Austria. Due appuntamenti ...... Silverstone, che presenta un tracciato in gran parte inalteratoprimo Gran Premio di Gran Bretagna del 1950. La nuova specifica di pneumaticifarà il suo debutto su una pista che è ben ...... Claudia Maria Terzi , intervenendo, a Palazzo, alla conferenza stampa di presentazione ... è in programma per la prima volta in entrambe le città7 - 24 settembre 2023. 'Nell'ambito di ...

2023 NOMINATION MESCOLE - CANADA, AUSTRIA E GRAN ... Newsroom Pirelli

Dopo i test di Barcellona si guarda ai prossimi GP, con la conferma delle selezioni di mescole 2022. Canada e Austria "sul morbido", a Silverstone le C1-C2-C3 portano al debutto il nuovo materiale ...La pista di Montreal, dove si svolgerà dal 16 al 18 giugno il Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada, è classificato come un circuito medio-veloce. Sebbene sia ormai diventata una pista ...