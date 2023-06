Pippo Baudo | il clamoroso ritorno in tv che nessuno si aspettava | tutti commossi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Grande emozione per ildiin televisione: l’annuncio Sono passati ormai due anni da quandoè apparso in televisione. Il sette giugno per lui è stata una giornata davvero importante tanto da voler sorprendere. In occasione del suo 86imo compleanno, il conduttore ha voluto mandare un messaggio a chi L'articolo proviene da KontroKultura.

Techetechete', già dopo la prima puntata - dedicata a- arriva un affondo clamoroso da parte di un utente del web che sottolinea il vero difetto del programma, lo stesso di Viva Rai 2 Techetechete' è un programma che va in onda tutti i giorni ...Io e mio fratello mai invitati' Fabio Fazio ringraziacon un videomessaggio: 'Un atto di gentilezza, ho apprezzato tantissimo' Fabio Fazio in ansia per la figlia, l'attesa su Instagram ...Nella puntata andata in onda ieri, 7 giugno, nella diretta di Viva Rai2 si è verificato un momento straordinario che ha coinvoltoe Fiorello in un dialogo appassionante riguardo ad Amadeus , considerato l'erede del leggendario presentatore dei presentatori. Mara Venier, gli auguri (al miele) per: 'Grande' ...

Fiorello chiama Pippo Baudo e parte il coro “Tanti auguri a te...” RaiNews

Senza Amadeus Bruno Vespa fatica e non poco con il suo 5 minuti: ecco i dati dell'access prime time del 7 giugno 2023 ...Rita Dalla Chiesa attacca Fabio Fazio: «Da lui sempre gli stessi ospiti. Io e mio fratello mai invitati» Fabio Fazio ringrazia Pippo Baudo con un videomessaggio: «Un atto di gentilezza, ho apprezzato ...