Pioli sapeva che Maldini voleva sostituirlo con Pirlo Il Giornale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Paoloavrebbe voluto Andreaal posto di Stefano, sulla panchina del Milan. Ilscrive che il tecnico rossonero non ne era affatto all’oscuro e cheaveva già affrontato l’argomento con l’ex compagno di squadra a Pasqua, in vacanza a Dubai. Da qui la tensione tra. Il quotidiano scrive: “dietro il confronto molto vivace avvenuto trasull’utilizzo del mercato recente, è spuntata traccia di un coinvolgimento di, quale eventuale suo successore. I due, Paolo e Andrea, sodali ai tempi di Ancelotti allenatore, tra l’altro, si sono visti e devono aver chiacchierato a lungo durante una breve vacanza pasquale a Dubai., ecco l’altra ...

Un Milan senza corazza. Questo, e niente più, significa perdere Paolo Maldini. Mettetevi nei panni di Stefano, a sua insaputa, o forse lobenissimo, aveva due corazze e due corazzieri: li ha persi in un colpo solo. Da una parte lo spalleggiava Maldini, dall'altra il vecchio Ibra. Lo avevano ...Nel giorno del grande addio di Ibra, non c'è stato spazio per i saluti di Brahim, che però... I lavori in corso su Kamada proseguiranno: il giapponese gode della considerazione di. È ...Che i rapporti tra i due non fossero idilliaci lo sigià. Nemmeno lo scudetto dell'anno ... Curioso però che a pagare siano soltanto Maldini e il ds Ricky Massara e non l'allenatore,, che ...

Pioli senza due scudi: Zlatan e la bandiera ilGiornale.it

Facciamo il punto della situazione in casa Milan, dopo gli addii di Maldini e Massara, con Jacobone intervenuto ai microfoni di CM.IT ...Brahim a Madrid con rinnovo di contratto. Lo statunitense del Chelsea in scadenza nel 2024 è il nuovo obiettivo ...