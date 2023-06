Petrolio | ok ai tagli fino al 2024 L’attenzione sui prezzi in ribasso

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lo scorso 4 giugno i Paesi produttori dihanno raggiunto un accordo alla riunione dell'OPEC+ per estendere ialla produzionealla fine del 2023 e a tutto ile fissare un nuovo obiettivo di produzione annuale didi 40,4 milioni di barili al giorno nel. In questo panorama si inserisce l'Arabia Saudita che estenderà i suoialla produzione di 500.000 barili al giorno. «La decisione dell’Arabia Saudita diare unilateralmente la produzione dinasce da un braccio di ferro in atto con la Russia, la quale negli ultimi mesi, proprio per finanziare l’operazione militare in Ucraina, necessita di risorse che ottengono attraverso la vendita sul mercato dirusso ...

Lo scorso 4 giugno i Paesi produttori dihanno raggiunto un accordo alla riunione dell' OPEC+ per estendere ialla produzione fino alla fine del 2023 e a tutto il 2024 e fissare un nuovo obiettivo di produzione annuale di ...Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,3 dollari per ... che hanno messo in ombra il calo dell'offerta previsto con ialla produzione promessi dall'...... pensiamo che dovremo aspettare fino a ben oltre il 2024 per vederedei tassi di interesse. ...norvegese possa beneficiare nel resto dell'anno di un possibile aumento dei prezzi del

Petrolio, accordo Opec+ per estendere i tagli alla produzione fino al 2024 Il Sole 24 ORE

I future di Wall Street non fanno intravedere un segno positivo tra le continue preoccupazioni per l'aumento dei tassi (Tognoli di Cfo Sim: la Bce seguirà una strategia ibrida) e il rallentamento dell ...Salta in aria la diga di Kakhovka: bacino da 18 milioni di metri cubi, costruita nel 1958, strategica per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Scambio di accusa ...