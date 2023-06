Pescara - Foggia 1 - 1 diretta | ora LIVE la partita di oggi

(Di giovedì 8 giugno 2023), ci siamo. In un Adriatico sold out, va in scena il ritorno della semifinale playoff di serie C. All'andata, l'incontro è terminato con il risultato di 2 - 2. Stasera quindi ...

, ci siamo. In un Adriatico sold out, va in scena il ritorno della semifinale playoff di serie C. All'andata, l'incontro è terminato con il risultato di 2 - 2. Stasera quindi si .... La grande notte dell'Adriatico è arrivata. Ventimila cuori biancazzurri spingono ildi Zeman verso la finale dei play off contro il. Stadio in delirio al secondo minuto del primo tempo: grande giocata di Rafia e Cuppone segna di testa prendendo in controtempo il ...Fasi di studio a Cesena mentre ilè già in vantaggio sul1 pt. Si parte. Calcio di inizio affidato al Lecco Squadre in campo e atmosfera meravigliosa all'interno del Manuzzi Meno di ...

FEBBRE ZEMAN, SOLD OUT PER PESCARA-FOGGIA - Sportmediaset Sport Mediaset

I risultati al termine dei 90 minuti delle semifinali playoff di ritorno. Il Pescara si fa raggiungere in pieno recupero dal Foggia, il Lecco invece equilibra la sconfitta dell'andata. Entrambe ...Pescara Foggia probabili formazioni. Non si discute il dogma di Zeman, che chiaramente ruota sempre intorno al suo famoso 433, vero e proprio marchio di fabbrica del tecnico boemo Fattore casa dunque ...