Pescara - Foggia 1 - 0 diretta | ora LIVE la partita di oggi

, ci siamo. In un Adriatico sold out, va in scena il ritorno della semifinale playoff di serie C. All'andata, l'incontro è terminato con il risultato di 2 - 2. Stasera quindi si .... La grande notte dell'Adriatico è arrivata. Ventimila cuori biancazzurri spingono ildi Zeman verso la finale dei play off per la serie B. Esattamente 20.032, pienone allo stadio Adriatico - Cornacchia.CESENA - Questa sera alle ore 20.30 in campo per il ritorno delle semifinali playoff di Lega Pro . Si affrontano da una parte Cesena - Lecco e dall'altra. Andiamo a vedere quali sono le combinazioni possibili in ottica finale che ricordiamo è in programma il prossimo 13 e 18 giugno . Nel primo incontro i bianconeri partono dal 2 - 1 ...

Mancano pochissimi minuti al fischio d'inizio di Pescara-Foggia, gara valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Di sgeuito vengono riportate le scelte ufficiali dei ...Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel pregara ha dichiarato: "Sarà una grande partita di calcio, mi auguro che le due squadre riescano ...