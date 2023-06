Perché l' Inter può battere il Manchester City e vincere la Champions

(Di giovedì 8 giugno 2023) La missione, diciamolo subito, è difficile, anzi difficilissima.ilammirato in stagione è quasi sovrumano, con una qualità tecnica pazzesca. E snocciolare i nomi dei vari Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Grealish, Rodri, Foden, Alvarez e Mahrez, già di per sé...

...nelle immediate vicinanze dello stadio ospiteranno i tifosi del Manchester City e dell'a ...le regole per l'Atatürk Olympic Stadium potrebbero differire da quelle a cui sono abituati. Il ...... non Barcellona, niente Arabia Saudita: la stella del calcio mondiale ha siglato un accordo conMiami, una squadra della Major League Soccer MLS e Apple TV+ festeggia . Già,la nuova ..."Mal gliene incolse" perchè da un certo momento in poi il suo rendimento cala, raggiungendo l'apice nella partita con l'Empoli quando alle dichiarazioni del suo agente che lo vede via dall'fa ...