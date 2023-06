Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato? Cosa è successo a Muschio Selvaggio

Questa mancanza di sincerità pare necessaria anchegli altri, là fuori, sembrano curiosi ed ... Tutto di una cosa, per esempio la malattia di: operato per un tumore al pancreas, ha filmato ...sbotta: eccoho litigato con Luis Sal Fiorello a parte, sembrerebbe proprio che Amadeus voglia portare all'Ariston anche Annalisa, ma non come big in gara: 'Per Annalisa Scarrone c'è in ...... che stanno avendo rispettivamente un grandissimo successo proprio in questo periodo con Mezzo Mondo, Mon Amour e Disco Paradise al fianco die J - Ax: E se così fosse per Emma non sarebbe ...

Fedez a Muschio Selvaggio: "Ecco perché Luis non ci sarà più" Skuola.net