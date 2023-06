Perché con Maldini silurato il Milan perde non solo la sua bandiera

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non è il calcio odierno del binomio miliardi & tecnologia quello che piace di più a Paolo. Lo storico capitano rossonero, fino a ieri direttore dell’area tecnica, è statoe costretto a lasciare. Se ne va per una frattura ormai insanabile con la proprietà americana di Gerry Cardinale. Ha dovuto divorziare dal club che ha contribuito a riportare in alto. La vittoria dello scudetto 2021/2022 e un nuovo posto in Europa sono merito in gran parte suo. La proprietà rossonera da tempo voleva portare nelun modello di lavoro differente. Imperniato sui conti, fra entrate, uscite, investimenti e resa finale. Un modello manageriale all’americana, tutto muscoli e tecnologia, poco incline alla passione per la: meglio gli algoritmi, made in USA. Paolo, 55 anni. Foto Twitter ...