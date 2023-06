Pendolari in balia dei borseggiatori sulle Metro di Roma | furti a Cavour | Barberini e Repubblica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Continua l’azione deidi, colpendo ormai indistintamentetratte della linee “A” e “B”. In meno di 24 ore, infatti, si sono registrati pesantinelle zone del Centro Storico capitolino, con le nomadi che hanno preso il controllo delle fermate della zona. Gruppi di ragazze rom, infatti, si sono rese protagoniste di scippi nelle fermate di. Borseggiatrici in azione sullaB: furto aIl primo episodio è avvenuto nella fermata dellaB “”. Qui, ormai da anni le nomadi trovano rifugio all’interno del Centro Storico capitolino, usando la banchina in direzione Laurentina come base d’azione per mettere a segno ...