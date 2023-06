Pedro Pascal | quando la famiglia fu costretta a scappare dal Cile

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 8 giugno 2023)racconta la fuga della suadal. JoséBalmaceda, classe 1975, è uno degli attori del momento: grazie alle serie “The Mandalorian” e, soprattutto, “The Last of Us”la carriera delno naturalizzato americano è in forte ascesa.alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 (Instagram)AncheAlmodóvar lo ha scelto per il suo nuovo cortometraggio “Strange Way of Life” (presentato in anteprima a Cannes 2023 che in Italia sarà visibile sulla piattaforma di streaming Mubi) che parla di una storia d’amore tra due due uomini in apparenza rudi e solitari, in realtà alla ricerca di piacere e tenerezza. Oggiè uno degli attori più popolari e amati di ...