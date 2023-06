PD | Schlein nomina vice capogruppo Ciani e il partito si spezza Tensioni con De Luca e sulla questione ucraina

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 8 giugno 2023)alle stelle in casa Pd, dove ladel nuovocapo gruppo alla Camera Paoloesacerba la lotta mai sopita delle correnti Dem. Diversi i motivi di scontro, dalle frizioni con la famiglia del governatore campano De(il cui figlio Piero è stato messo da parte proprio per far