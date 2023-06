Pd | Schlein | ‘nei Gruppi giusto valorizzare contributo di tutti'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 08 giu. - (Adnkronos) - Neiparlamentari “abbiamo due capi espressione della maggioranza, eraavere due vicari che non hanno votato me al congresso. Questo ha portato altre modifiche basate sul pluralismo, chi ha avuto risultati all'estero, chi con altre liste che si sono presentate con noi, in modo chepossano portare une essere valorizzati nelche portano”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly

Ellyfa poche interviste, e in televisione si vede solosalotti che la segretaria del Pd vede più vicini, come quello di Cartabianca, su Rai. La leader dem è stata ospite di Bianca Berlinguer ...... rispettivamente Giorgia Meloni ed Elly, sono due donne. Un fatto che non ha precedenti ... Il divario di generetassi di occupazione è poi diverso tra regioni del nord e del sud Italia. In ...Quel Mattarella cui il Pdgiorni pari e anche quelli dispari si appella ed aggrappa per ... valoriali e propagandistici alla base del fenomeno, ora vede insediarsi al suo interno colonie e ...