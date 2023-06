Patrizia Rossetti | chi è | età | carriera | oggi | vita privata | marito | figli | foto | Instagram | l’amicizia con Emanuela Folliero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 giugno 2023) È un volto noto della televisione italiana da tanti anni ormai, sia come conduttrice sia come testimonial.è anche un attrice di teatro e ha anche collaborato come cantante con Nilla Pizzi e ha pubblicato un libro ‘Santo mangiare’. Ha anche preso parte a diversi reality: La Fattoria, Pechino Express, poi il Grande Fratello Vip. Lei, grande protagonista dell’ultima edizione, ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia esi racconterà ai microfoni di Serena Bortone, nel salotto televisivo ‘è un altro giorno’. View this post onA post shared by(@official) Dagli esordi al debutto di...