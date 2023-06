Parliamo di Bibbiano | ma anche dell’ipocrita abiura giudiziaria

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Claudio Foti, lo psicologo di Moncalieri, propugnatore del metodo verificazionista nei processi per abusi sui minori (la teoria per cui ogni forma di disturbo e disagio psicologico, nasconde un abuso) è stato assolto in appello dai giudici di Bologna dopo essere stato condannato in primo grado per i reati di lesioni personali in danno di una paziente e di abuso d’ufficio per i finanziamenti pubblici percepiti per la sua attività nei consultori della Val d’Elsa Il professionista era stato arrestato quattro anni fa nell’ambito di una indagine condotta dalla Procura di Reggio Emilia che lo aveva accusato di aver utilizzato metodologie e terapie scorrette per la cura di minori sofferenti, nel corso di cause civili per l’affido dei minori. In particolare l’attenzione dei procuratori si era focalizzata sul rapporto con una giovane paziente cui Foti, secondo l’accusa, avrebbe sollecitato ...