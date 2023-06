Parker Solar Probe rivela segreti del vento solare | passo avanti nella comprensione del Sole

Una sonda chiamataProbe, inviata dalla Nasa per studiare il Sole, si è avvicinata in modo senza precedenti alla nostra stella, superando il ventosolare e offrendoci una visione straordinaria della sua ...Bale , professore di fisica all'Università della California, Berkeley, e James Drake dell'Università del Maryland - College Park, riferisce che laProbe ha rilevato flussi di particelle ...Si è avvicinata così tanto alla nostra stella da poter attraversare il vento solare , arrivando per la prima volta a osservarne l'ineffabile struttura. ÈProbe , campionessa della Nasa per lo studio del Sole . Partita nell'agosto 2018 , la sonda ci ha offerto uno sguardo senza precedenti sulla nostra stella, raccogliendo fondamentali ...

NASA's Parker Solar Probe made a key discovery that unveiled the source of fast solar winds. In December 2021, the probe 'touched the Sun', measuring particles and magnetic fields as it flew through ...The new observations reveal fine details about the mysterious structure that have remained elusive as they leave the Sun.