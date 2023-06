(Di giovedì 8 giugno 2023) L'Inter vuole un colpo a centrocampo per la prossima stagione e secondo quanto riportato da As in Spagna, ha messo nel mirino il centrocampista...

E infatti gli addii di Di Maria esono certi, quello di Vlahovic possibile mentre su Rabiot ... Bisogna restare con i piedi per terra pensando al. L'allenatore è la persona più adatta per ...Leandronon verrà riscattato dalla Juventus e dunque farà ritorno al Psg, ma il centrocampista argentino è cercato da un altro club di A Leandronon verrà riscattato dalla Juventus e dunque farà ritorno al Psg, ma il centrocampista argentino è cercato da un altro club di A. Secondo quanto riportato da As, ...... ds in pectore, risolva il rapporto con il Napoli, riguardano ildei calciatori in scadenza ... Il centrocampo, che perderà anche, ritroverà Rovella, di ritorno dal prestito al Monza, ...

Paredes, il futuro è ancora in Italia | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Accanto ai colpi in entrata, l’inedita coppia Francesco Calvo e Giovanni Manna è chiamata a risolvere anche le tante, e ingarbugliate, situazioni in uscita ...Sigue en directo las últimas noticias sobre el mercado de fichajes hoy, 8 de junio de 2023. Altas y bajas sorprendentes, ...