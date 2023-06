Papa Francesco | operato senza complicazioni Il chirurgo | «Sta bene e scherza»

(Di giovedì 8 giugno 2023) È stata una notte tranquilla, quella appena trascorsa. Ilè in degenza nell'appartamentole, al decimo piano dell'ospedale, dove rimarrà ricoverato per una decina di giorni

Nel taglio alto spicca l'operazione di('Operato: Sta bene. Ora convalescenza in ospedale'). 'Comincia la festa per pensare insieme il nostro futuro', titola Molinari in ...ha passato la prima notte all'ospedale Gemelli di Roma dopo l'operazione all'intestino . Il Pontefice si è sottoposto a un intervento chirurgico nel primo pomeriggio di mercoledì 7 ...di DON MICHELE ROMANO - Nell'esortazione Apostolica - 'Gaudete et Exultate' -ha richiamato il nucleo centrale della prima Lettera di Giovanni, che contiene l'affermazione: 'Dio è Amore' (1Gv 4, 7 - 12), sublime vertice di tutta la fede Cristiana. Siamo di fronte ...

È stata una notte tranquilla, quella appena trascorsa da Papa Francesco, dopo l’intervento all’addome. Lo ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede: a fine mattinata ci sarà un nuovo bollettino ...Ancora, Zuppi ha invitato a pregare «con riconoscenza e affetto» per la salute di Papa Francesco – che nel pomeriggio era stato sottoposto a un intervento chirurgico nel vicino Policlinico Gemelli -, ...