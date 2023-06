Papa Francesco operato | intervento di tre ore all' addome Sta bene e ha già scherzato

Tutto bene per, operato all'addome all'ospedale Gemelli di Roma nel corso di un intervento durato tre ore. " Il santo padre sta bene, è sveglio e vigile ", ha riferito il chirurgo Sergio Alfieri, a ...operato per 3 ore al Gemelli, il chirurgo: 'Sta bene, è sveglio e ha già fatto una battuta' In presenza di un laparocele c'è da preoccuparsi 'In generale, quando una persona subisce ......del 2021 - ha anche rivelato che ilal risveglio era già vigile al punto da scherzare con lui chiedendogli 'quando facciamo la terza'. Ma il chirurgo ha anche ricordato cheè un uomo ...

CITTÀ DEL VATICANO Lui stesso aveva spiegato di temere l’anestesia, che due anni fa gli ha dato fastidio, e per questo aveva poi rifiutato di operarsi al… Leggi ..."Mi ha già fatto la prima battuta", ha detto il chirurgo. Bergoglio è stato riportato nella sua camera, la degenza durerà diversi giorni Tutto bene per papa Francesco, operato all'addome all'ospedale ...