Papa Francesco in ripresa | “Vigile e in buone condizioni”

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 8 giugno 2023) Matteo Bruni: "Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice - si legge nella nota - informa cheha trascorso una notte tranquilla riuscendo a riposare in modo prolungato; è ingenerali,e in respiro spontaneo. Gli esami di controllo di routine sono buoni. Per l'intera giornata osserverà il necessario riposo post operatorio"