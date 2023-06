Venerdìdi giocherà un posto in semifinale con la croata Ana Konjuh, n. 173 del ranking (ma arrivata in top 20 nel 2017): la 25enne di Dubrovnik ha vinto in due set lottati l'unico precedente ...Per quanto riguarda l'Italia, il terzo match sul campo 6 ci sarà la sfida tra Jasminee ... con il via alle ore 11:00 come sugli altri campi, la sfida tra ilAndrea Vavassori e l'...Venerdìdi giocherà un posto in semifinale con la croata Ana Konjuh, n. 173 del ranking (ma arrivata in top 20 nel 2017): la 25enne di Dubrovnik ha vinto in due set lottati l'unico precedente ...

Paolini la maratoneta: salva 5MP ed è nei quarti a Makarska SuperTennis

Oltre tre ore di lotta tra match-point mancati e salvati ma alla fine Jasmine Paolini conquista un posto nei quarti di finale del 'Makarska ...