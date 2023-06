Palacreberg, demolizioni al via alla fine di luglio L'Eco di Bergamo

È stato approvato il progetto esecutivo per la demolizione del Palacreberg, sulle cui ceneri sorgerà il nuovo palazzetto dello sport, come previsto dall’accordo su Chorus life, in via Bianzana.Il costo complessivo dell'operazione sarà di 950mila euro: 600mila su gara d'appalto e la rimanente parte a carico del Comune ...