A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo, direttore di Calciomercato.com: 'Se fossimo a marzo, avrei detto che la Fiorentina sarebbe ...futuro del...Oggi ilsta riscrivendo pagine francamente discutibili di un comportamento non più ... Può darsi che si inauguri uno stile nuovo e quindi nuovamente auguri!!!ha straragione quando dice ...... controllante del club bianconero, sarebbe orientato a non esonerare il mister exe Cagliari, ... A raccontare il retroscena sull'ex Ct della Nazionale è Giancarlo: 'Sono in grande spolvero ...

Padovan: “Milan Mi ha sorpreso di più il mancato esonero di Pioli” Pianeta Milan

L’opinionista Giancarlo Padovan si dice sorpreso da quanto sia salda la posizione del tecnico rossonero. Giancarlo Padovan su Calciomercato.com esprime il suo parere sulle vicende di casa Milan. “Nell ...Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, commentando l'imminente finale di Champions League di Istanbul che si giocherà tra Manchester City e Inter, ha ...