Orrore nel parco | uomo accoltella 8 bambini | alcuni rischiano la vita Polizia e soccorsi sul posto FOTO

(Di giovedì 8 giugno 2023) Almeno nove persone, fra cui otto, sono state ferite da un individuo armato di coltello in un. Si tratta di unarmato di coltello. Otto dei feriti sono deidi loro, non si sa ancora quanti, sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i giornali locali l’aggressore, undi 32 anni, è già stato arrestato. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un richiedente asilo siriano. Secondo dei testimoni citati dalla stampa locale l’che ha effettuato l’aggressione all’interno deldi Annecy, in Alta Savoia, in Francia, indossava un turbante. Secondo fonti diil richiedente asilo siriano è senza precedenti penali ed è conosciuto alle forze dell’ordine. Leggi anche: ...

Orrore in un parco giochi ad Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera. Otto bambini e un adulto sono stati accoltellati da un uomo che si è avventato su di loro.