Orrore in Francia al parco giochi | migrante siriano accoltella 4 bambini di un asilo | tre gravi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Mattinata funestata dall’a un. Attacco con coltello ad Annecy, in, dove sono state ferite 9 persone, tra cui quattrodi circa 3 anni, due dei quli incondizioni. Tra i feriti, molti sono in una condizione molto critica. L’attentatore che ha agito in unvicino al lago della città, è stato arrestato. Chi ha assistito ha parlato di un uomo che indossava un turbante. Si tratta, secondo la polizia, di undi 31 anni richiedentesenza precedenti penali, sconosciuto alle forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto: “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. La prima ministra, Elisabeth Borne, è ...

Orrore in un parco giochi ad Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera. Otto bambini e un adulto sono stati accoltellati da un uomo che si è avventato su di loro.A colpire un richiedente asilo di nazionalità siriana. Un nonno ha provato a fermarlo. La polizia ha fatto fuoco e ha arrestato l'assalitore. La premier in viaggio verso la città ...