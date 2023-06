Oroscopo Paolo Fox 9 giugno 2023 | venerdì fiacco per Scorpione | Sagittario passionale

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 8 giugno 2023) L'diFox del 9accoglie uncaratterizzato dal transito lunare in Pesci. Si prospettano 24 ore interessanti, in cui qualche segno sarà pieno di passione mentre qualche altro segno si sentirà sottotono. Detto ciò, approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete vi mette in guardia dal commettere errori di valutazione. In queste 24 ore dovreste cercare di capire a fondo l'amore, soprattutto se di ...