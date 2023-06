“Ormai non si può più dire ‘che bel cu*o' ” Lite tra Briatore e Parenzo sul caso Valsecchi-Bobbi | “Ma dove sei cresciuto?”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Polemica al fulmicotone a La Zanzara (Radio24) tra Flavio Briaitore e uno dei due conduttori della trasmissione, David, sul discussodi Matteoe Davide, i due ex piloti, ora commentatori sportivi, che durante latta Sky del post-gara del Gran Premio di Spagna di Barcellona, hanno dato vita a un siparietto infarcito di battute sessiste su due donne sconosciute inquadrate dalla telecamera. I due opinionisti, che sono stati sospesi da Sky per il prossimo Gran Premio in Canada, sono strenuamente difesi dall’imprenditore piemontese: “C’era la prima pagina sul Corriere su di loro, ma è una follia. Io ho visto quellatta e non mi sono accorto di niente, perché non c’era assolutamente nulla di offensivo.in questo momento qui siamo ...

Da qualche annoregalare soldi a un matrimonio è diventata un'abitudine, anche perché molte volte sono gli ...per questo, però, fare il regalo di matrimonio è diventato più semplice: vero che ...Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci daqualche giorno quindici sono tradimenti di nessun tipo . Spero che questa cosainfici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la ...Vista la confusione normativa degli ultimi anni, chiavesse versato l'Imu ma rispetta i nuovi ... In vista dell'acconto Imu, chi è esente Visto che la data in cui va versato l'acconto Imu,, ...

“Ormai non si può più dire ‘che bel cu*o'”. Lite tra Briatore e Parenzo sul caso… Il Fatto Quotidiano

Non riesco ancora ad immaginarla una realtà in cui tutti - o gran parte - gireranno con un visore grande come una maschera da sci, stringeranno le mani a ologrammi e interagiranno guardandosi attraver ...L'Isola dei Famosi si sta avvicinando al suo epilogo e proprio per questo, ormai, i naufraghi non "si nascondono" più: se devono dire qualcosa lo dicono. Ecco perché, ...