(Di giovedì 8 giugno 2023) Una tranquilla vacanza al sole si è trasformata in un’esperienza costosa per una coppia di turisti che ha deciso di trascorrere qualche giorno sull’incantevole isola di Mykonos. Ciò che doveva essere un pasto leggero si è trasformato in uno sconcertante scontrino che ha lasciato i due visitatori sconcertati e con il portafoglio notevolmente più leggero. La coppia è stata attratta dalla pubblicità di uno stabilimento balneare che offriva i lettini gratis a patto che si ordinasse da bere. Così, i due hanno ordinato duee un piatto di pasta all’aragosta. “Sono stati davvero molto carini e il servizio è stato davvero buono, hanno fatto conversazione con noi”, ha detto Oscar, 34 anni, al tabloid britannico Mirror. “Abbiamo ordinato bevande analcoliche. Solo alcuni. Non ho chiesto il prezzo, poi hanno portato il menu. Era a dir poco ...

Ordinano due piatti di spaghetti e due frullati. Conto da capogiro Oggi Treviso

La sorpresa per due turisti in uno stabilimento balneare, ma il proprietario si difende: "Nessun sano di mente ordina senza guardare il menu". Effettivamente un dettaglio è sfuggito: ecco quale ...